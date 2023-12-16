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Стало известно, до какой суммы не взимают новый налог на вклады

Юрист Гусятников: налог на вклады не взимают с дохода до 160 тысяч рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение текущего года платить налог на вклады придется немногим россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что налогу не подлежит сумма в размере 1 млн рублей, умноженное на максимальную ключевую ставку в этом году. На недавнем заседании ЦБ ее повысили до 16%, таким образом доход по вкладам до 160 тысяч рублей не будет облагаться.

«По итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан», — заявил он.

По его словам, если ключевая ставка в следующем году сохранится, то налог вынуждены будут заплатить большее число россиян.

До этого менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева рассказала, что при расчете базы налога надо учитывать, что все проценты будут суммироваться со всех сумм во всех банках и с них рассчитают налог.

Ранее эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках.

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