Товарооборот между Испанией и Россией за девять месяцев 2023 года снизился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко.

По его словам, российский экспорт в Испанию сократился на 58,6%, до €2,47 млрд, а импорт России из Испании — на 35,2%, до €665,5 млн».

Посол сравнил темпы сокращения торговли между Россией и Испанией с показателями 2015 года, когда в полной мере отрицательно стали ощутимы последствия от первого пакета антироссийских санкций Европейского союза.

По итогам прошлого года импорт России из Испании составил €1,28 млрд, что на 42% меньше по сравнению с 2021 годом. Только на продажах своих товаров в РФ испанское королевство теряет ежегодно почти €1 млрд, это может привести к закрытию фабрик и потере рабочих мест, рассказал Клименко.

На этой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что количество санкций против России достигает почти 18 тысяч, что является беспрецедентным.

Ранее президент Александр Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.