В России спрогнозировали рост цен на ремонт ванных комнат

В начале 2024 года стоимость ремонта ванных комнат в России увеличится на 25%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе компании VitrA.

«Средняя стоимость ремонта ванной комнаты в квартире в России в 2023 году увеличилась более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, составив 101 тыс. рублей. Основными факторами, влияющими на рост показателя, стали курс валют, повышение цен на импортные материалы — особенно на лаки, краски и напольные покрытия, и оборудование, а также региональные особенности. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены в 2023 году были на 12% выше, чем в регионах. В начале 2024 года тенденция продолжится», — пояснил директор по маркетингу компании VitrA в России Илья Грачев.

Несмотря на рост цен, за 2023 год спрос на товары для ремонта ванных комнат вырос в полтора раза, уточнили в компании. Частично это было связано с тем, что в период с начала 2020 года многие компании полностью или частично перешли на дистанционный формат работы, уточнили в пресс-службе VitrA.

По прогнозам компании, в 2024 году интерес к обновлению интерьера, который влечет за собой сохранение на прежнем уровне спроса на сантехнику, мебель и сопутствующие товары, не снизится: в холодный период россияне проводят больше времени дома и чаще занимаются благоустройством жилья.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что стоимость европейской и китайской сантехники в России вырастет на 10-15% к февралю 2024 года. Повышение цен ожидается только после исчерпания запасов материалов, купленных компаниями по старому курсу. По оценкам председателя Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игоря Георги, на сантехнику производства стран ЕС приходится порядка 5% российского рынка.

Ранее в ЦБ выразили беспокойство из-за инфляционных ожиданий россиян.