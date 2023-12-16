Аналитик оценил вероятность истощения запасов газа в Европе к концу зимы

Сценарий истощения запасов газа в подземных хранилищах Европы (ПХГ) к концу этого зимнего сезона выглядит маловероятным. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Как и во все прошлые годы, ключевой момент заключается в погоде. Если не будет аномально низких температур на протяжении длинных периодов, с обеспечение газом никаких проблем быть не должно. Промышленные хранилища газа в преддверии сезона активного отбора были полностью заполнены, причем достигли максимумов раньше, чем обычно. Все в целом пока устойчиво и стабильно. Сценарий истощения ПХГ к концу сезона выглядит маловероятным», — сказал Карпунин.

Согласно последним данным от 11 декабря, отбор газа из ПХГ странами еврозоны достиг более 10 млрд кубометров с начала отопительного сезона, вызвав снижение уровня запасов до менее 91%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, отбор газа из ПХГ стран ЕС на 9 декабря составил 235 млн кубометров при закачке 55 млн кубов. Объем отбора превышает среднее значение за последние пять лет на 24%, что свидетельствует о повышенном спросе.

В Gas Infrastructure Europe 8 декабря сообщили, что запасы газа в хранилищах ЕС перестали быть рекордными. Заполненность газовых подземных хранилищ в Европе снизилась на 6,3%. Но она по-прежнему на 10 процентных пунктов превышает показатели последних пяти лет. В декабре запасы топлива в Европе сократились на 0,41%.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября этого года — на неделю раньше, чем годом ранее.

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