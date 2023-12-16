Россияне этой осенью чаще тратились на здоровье, чем летом

С сентября по ноябрь 2023 года число покупок россиян в категории «здоровье» выросло на 4% по сравнению с июнем-августом, а средний чек снизился на 30 рублей и составил 1958 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», проведенного на основе клиентской статистики (есть у «Газеты.Ru»).

Количество покупок россиян в аптеках осенью увеличилось на 5% по сравнению с летом, а средний чек вырос на 27 рублей, до 1031 рубля. Аптеки заняли первое место по количеству платежей россиян в категории «здоровье» осенью.

Также граждане обращались к профильным практикующим врачам, включая дантистов и ортодонотов, в медицинские учреждения — в том числе лаборатории, принимающие анализы, а также салоны оптики.

Самые большие средние чеки осенью были за услуги стоматологов и в салонах оптики — 9 312 рублей и 8 652 рублей соответственно. При этом в первом случае средний чек снизился на 201 рубль по сравнению с летом, а во втором — увеличился на 1556 рублей.

«Осень — традиционная пора активных мер по укреплению иммунитета и плановых диагностик здоровья в преддверии зимнего сезона. Женщины оплачивают покупки и услуги в категории «здоровье» чаще, чем мужчины. На женщин пришлось 56% таких платежей по картам осенью, а на мужчин — 44%. При этом средний «мужской» чек немного выше «женского» — 2 069 рублей против 1873 рубля соответственно», — отметили в пресс-службе банка.

Банк провел исследование в декабре 2023 года. В рамках него были изучены все покупки по картам банка в категории «здоровье» в сентябре-ноябре и в июне-августе 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали чаще покупать витамины этой осенью.