Игорь Ротенберг продаст долю в компании-операторе «Платон»

Предприниматель Игорь Ротенберг полностью избавится от своей доли в РТИТС, компании — операторе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Еще один источник заявил, что сделка находится в стадии завершения. Ротенберг стал владельцем 50% РТИТС еще в 2015 году, а потом постепенно снижал пакет, которым он владеет. На момент последней сделки ему принадлежало 23,5% акций компании.

Крупнейший пакет акций РТИТС (50%) принадлежит «РТ-Инвест», относящейся к госкорпорации «Ростех».

В августе сообщалось, что фракция ЛДПР разработает законопроект, согласно которому средства, полученные от системы взимания платы с грузовиков «Платон», будут идти на создание инфраструктуры для дальнобойщиков. В ЛДПР пояснили, что отсутствие комфортных мотелей и общепита на трассах делает профессию дальнобойщика непопулярной. Просто так удобства не появятся, однако субсидии из дорожных налогов помогут решить проблему.

Ранее сообщалось, что компаниям не хватает 100-150 тыс. водителей-дальнобойщиков.