Казахстан и Россия согласовали возможность поставки нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов «Дружба» в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго республики.

«В настоящее время стороны, Республика Казахстан и Российская Федерация, согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах — до 1,2 млн тонн в год», — сказали в ведомстве.

До этого сенат (парламент) Казахстана ратифицировал протокол об изменении соглашений с Российской Федерацией на поставку нефти.

6 декабря минэнерго Казахстана сообщило, что республика с января 2024 года сократит добычу нефти для предотвращения неопределенности и скачков на рынке.

В ноябре агентство Bloomberg сообщало, что за четыре недели до 5 ноября из российских портов было отгружено 3,48 млн баррелей сырой нефти в день.

Ранее в США обвинили ботов-трейдеров в скачках цен на нефть.