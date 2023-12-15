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В ЕК заявили о готовности стран ЕС продолжать помогать Украине

ЕК: 26 стран ЕС готовы внести взносы в бюджет ЕС для продолжения помощи Киеву

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 26 стран Евросоюза (ЕС) готовы внести дополнительные взносы в бюджет ЕС для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, ЕС достиг пределов возможностей существующего бюджета, чтобы отвечать на новые, непредвиденные кризисы. В связи с этим в июне Еврокомиссия предложила усиление бюджета.

«Конечно, первым приоритетом этого станет Украина, ее поддержка, но также миграция и повышение конкурентоспособности, и мы должны нарастить бюджет, чтобы повысить процентные ставки», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, 26 стран ЕС из 27 (за исключением Венгрии) согласились с данными приоритетами и выразили готовность предоставить дополнительное финансирование бюджета.

Она добавила, что ЕК наряду с получением нового финансирования также «примет сложные решения» по перераспределению средств в существующих программах ЕС.

До этого еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сообщил в интервью Reuters, что лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии заблокировать это решение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в государственный бюджет Германии заложены восемь миллиардов евро на помощь Украине и шесть миллиардов для беженцев с Украины.

До этого газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писала, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

Ранее в Раде выразили надежду на то, что ЕС выделит Киеву €50 млрд в январе.

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