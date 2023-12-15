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В ЦБ объяснили дальнейшую работу банков, попавших под санкции

ЦБ: вновь внесенные в санкционные списки банки адаптируются и продолжат работать

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что все попавшие под западные санкционные меры российские банки продолжают работать. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, попавшие под санкции кредитные организации адаптируют свои бизнес-модели к новым рыночным условиям и показывают прибыльность.

Набиуллина подчеркнула, что нет оснований полагать, что у банков, которые попадают под новые рестрикция, дела сложиться иным образом.

До этого Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Финансовый рынок называл увеличение ключевой ставки до 16% базовым сценарием.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

«Аналитики ожидают инфляцию в 7,6% на конец года, мы прогнозируем повышение темпов роста цен до 7,8%», — сказал Васильев.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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