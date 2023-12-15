Набиуллина высказалась об исках по возврату замороженных активов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что Банк России продолжает работать над исками по возврату замороженных активов РФ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается в целом исков по замороженным активам... мы готовимся, у нас есть там определенные сложности, но проработка этого вопроса ведется», — сообщила она.

Точных сроков подачи исков Набиуллина не назвала.

Она подчеркнула, что инициатива Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине ухудшает перспективы развития евро как резервной валюты, использования в международных резервах, международных расчетах.

Также Набиуллина заявила, что в Банке России не видят рисков для безопасности золотовалютных резервов страны, поэтому дополнительная диверсификация пока не рассматривается. Она добавила, что в последнее время в мире наблюдается высокая цена на драгоценный металл, что позволяет решать задачи, для которых создаются золотовалютные резервы.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует замедление инфляции в следующем году.