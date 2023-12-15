Инвестстратег оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 16%

Реакция курса рубля на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 16% слабо выражена и в целом нейтральна. Так оценил ее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

«Российская валюта сдержанно укрепляется под отметкой 90 рублей. Подъем ставки на 100 базисных пунктов, до 16%, был базово ожидаем, поэтому волатильности не наблюдается. Тем не менее, рост ставки фундаментально позитивен для нацвалюты – кредитование, в том числе под покупку импорта, охлаждается, а рублевые сбережения становятся привлекательнее. Эффект от изменения ставки проявляется с временным лагом от двух месяцев, поэтому основную поддержку от монетарного фактора рубль получит уже в 2024 году. А в ближайшее время курс может двигаться вокруг отметки 90 рублей, балансируя под влиянием разнонаправленных факторов», — прокомментировал он.

По данным Мосбиржи на 14:21 мск, доллар стоит 89,5 рублей. На закрытии торгов в четверг он был на уровне 89,8 рублей.

ЦБ, повышая ключевую ставку, объяснил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%, уточнил регулятор.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.