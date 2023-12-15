В Россию вернется китайский бренд обуви Sprandi

Китайская марка спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Популярный в России в конце 1990-х годов китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок, который покинул в экономический кризис 2009 года», — говорится в публикации.

К таким выводам издание пришло после обнаружения в базе Росаккредитации деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi.

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