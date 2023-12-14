В России выросла стоимость продуктов

Стоимость продуктовой корзины в ноябре 2023 года выросла на 5,3% по сравнению с ноябрем 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза.

Как уточнили в организации, набор питания на одного человека в среднем по России теперь стоит 5 803,4 рубля.

В расчеты вошли 33 вида продуктов, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, хлебобулочные изделия, сахар крупы и овощи. По данным Росстата, цены на продовольствие в ноябре выросли на 7,21% год к году.

В Москве и Санкт-Петербурге минимальная корзина оценивается соответственно в 6 992,6 рубля и 6 455,6 рубля. Наименьшая стоимость наблюдается в Белгородской области и Мордовии — 4 783,9 и 4 795,2 рубля соответственно.

По данным исследования, дороже всего продуктовый минимум на Чукотке и в Магаданской области — 15 184,6 рубля и 10 380,9 рубля в среднем.

До этого экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, инфляция по итогам января может превысить 3%.

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