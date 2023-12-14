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Дерипаска похвалил США за отношение к частному бизнесу

Дерипаска привел в пример США в вопросе отношения к частному бизнесу

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский миллиардер Олег Дерипаска похвалил Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центробанка, за ее действия в отношении процентной ставки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м», — написал он.

Газета The New York Times писала о том, что ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых, но на следующий год планируется неоднократное ее понижение.

Также председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не исключил, что американская экономика в будущем году столкнется с рецессией. По его словам, всегда существует вероятность того, что в 2024 году наступит рецессия. Она существует вне зависимости от состояния экономики.

До этого эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой заявил, что высокие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце концов приведут к рецессии.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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