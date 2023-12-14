Экономист спрогнозировала цены на турецкие яйца в российских магазинах

Турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, основной поставщик пищевого яйца в Россию сейчас — Белоруссия, а потенциальный ввоз из Турции станет новым направлением.

«Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — сказала экономист.

Оптовые экспортные цены в Турции находятся на уровне $1300 за тонну, или около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Прикладова на основе данных по поставках яиц из Турции в Грузию предположила, что ожидаемая стоимость поставок из Анкары в Москву будет около 84 рублей за десяток яиц категории С1, а в рознице будет наценка.

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