Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировала цены на турецкие яйца в российских магазинах

Экономист Прикладова допустила, что турецкие яйца будут стоить ₽90 в России

close
100%
Shutterstock

Турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, основной поставщик пищевого яйца в Россию сейчас — Белоруссия, а потенциальный ввоз из Турции станет новым направлением.

«Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — сказала экономист.

Оптовые экспортные цены в Турции находятся на уровне $1300 за тонну, или около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Прикладова на основе данных по поставках яиц из Турции в Грузию предположила, что ожидаемая стоимость поставок из Анкары в Москву будет около 84 рублей за десяток яиц категории С1, а в рознице будет наценка.

Почему возник яичный кризис и что придумали российские власти для борьбы с ним — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили, как поставки яиц из Азербайджана и Турции повлияют на цены.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами