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Россияне стали чаще покупать красную икру и рыбу

Спрос на красную икру вырос на 130% по сравнению с прошлым годом

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Спрос на красную икру в торговой сети «Перекресток» в ноябре 2023 года вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ретейлера Х5 Group.

Рост спроса зафиксирован на икру лососевых пород рыб — горбуши, нерки, кеты, кижуча и карельской форели.

Помимо икры в ноябре значительный рост продемонстрировали продажи охлажденной рыбы — на 56% по сравнению с ноябрем 2022-го. Также на 43% вырос спрос на копченую рыбу.

Наиболее популярными видами стали лосось, форель и кижуч. На них пришлось более 70% всего объема реализованной свежей рыбы. Особым спросом покупателей пользовалась форель — ее доля в продажах достигла 50%.

В целом доля рыбной продукции в товарообороте «Перекрестка» увеличилась до 4,6%, опередив мясо (4,2%) и птицу (4%).
Как уточнили в пресс-службе, большая часть ассортимента закупается у отечественных поставщиков с Дальнего Востока, из Мурманска, Карелии и других регионов. Икра и часть свежей рыбы также импортируются из Турции.

В конце ноября экономист спрогнозировал снижение цен на рыбу в России к Новому году.

Ранее россиянам рассказали, как отличить натуральную красную икру от поддельной.

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