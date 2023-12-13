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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдет награждение победителей акции компании

«Роснефть» представила на форуме «Россия» свое высокотехнологичное топливо

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Пресс-служба «Роснефти»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне «Роснефти» состоялась презентация высокотехнологичного топлива Pulsar. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания разработала топливо в рамках программы по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства. которая направлена на повышение потребительских качеств моторных топлив. Как уточнили в «Роснефти», стендовые и лабораторные тесты проводились в независимом аккредитованном центре.

«Роснефть» под маркой Pulsar выпускает автобензины с октановыми числами 95 и 100, а также дизельное топливо, которое в настоящий момент присутствует на розничном рынке Московского региона. Фирменное топливо Pulsar реализуется на АЗС компании в 31 регионе России.

Отмечается, что в течение октября-декабря в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других регионах прошла акция «Ралли-марафон Роснефть Пульсар». Принять участие могли клиенты АЗС «Роснефть», которые заправляются топливом Pulsar и являются участниками программы лояльности «Семейная команда». Вручение главных призов победителям акции состоится в павильоне «Роснефти» 14 декабря.

Кроме того, в павильоне прошла тематическая викторина. Ее победители получили памятные призы от «Роснефти».

Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.

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