В Москве прошла Альфа Конфа для предпринимателей

Альфа-Банк проведет еще 50 мероприятий в формате Альфа Конфы для предпринимателей, сообщил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин в рамках открытия 12-й Альфа Конфы в Москве.

Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. В первом дне Альфа Конфы приняли участие 4 тыс. предпринимателей.

Альфа Конфа представляет собой серию офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц встречи проходят в разных городах.

Главная тема Альфа Конфы — мышление предпринимателей. Топ-менеджеры Альфа-Банка в первый день рассказали об отличиях предпринимателей от других людей, а также о том, что подталкивает их создавать новые продукты, приносящие результат.

В первый день предприниматели познакомились с единомышленниками и обменялись информацией с топ-менеджерами банка и спикерами, а также узнали, как найти новые стимулы для развития и выстраивать стратегию продвижения.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. В этом году мы запустили мероприятия в совершенно новом формате – Альфа Конфа – и провели уже 12 мероприятий по все стране, мы видим большой отклик у клиентов, и в следующем году организуем Альфа Конфу еще в 50 городах», — отметил Осин.

Он добавил, что Альфа Конфа позволяет предпринимателям стать полноценными участниками креативных нетворкингов и пространств для создания бизнес-идей.