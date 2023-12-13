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Цена квартир бизнес-класса в Москве установила исторический рекорд

Квадратный метр в бизнес-новостройках Москвы подорожал до 500 тыс. рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы в 2023 году впервые в истории превысила 500 тысяч рублей, не считая скидки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства недвижимости NF Dom.

С учетом среднего дисконта 3,3% цена составила 488 тысяч за «квадрат». По предварительным итогам, в уходящем году было заключено более 20 тысяч сделок по покупке квартир в новостройках бизнес-класса. Это на 70% больше, чем годом ранее. Специалисты объясняют ажиотаж изменением валюты и стремлением россиян успеть купить жилье до возможного повышения ставок по ипотеке.

Активный спрос привел к сокращению предложения. За год старт продаж был объявлен всего в 17 новых проектах. Аналитики ожидают около 17 тысяч доступных лотов по итогам 2023-го — столько же, сколько год назад.

Несмотря на ожидания экспертов относительно умеренного роста цен в 2024 году, объекты успешных застройщиков будут пользоваться стабильным спросом. Кроме того, по прогнозам, все более популярным станет сегмент «бизнес-плюс» — проекты, стремящиеся к характеристикам премиум-класса.

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