Экономист оценил перспективы России на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК+

Россия не проиграет от добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК, так как оно повлечет рост цен на топливо. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя декабрьский отчет ОПЕК. Экономист уточнил, что стоимость барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $70-90 за баррель.

«В декабре цена может быть ближе к нижней границе коридора, а в январе уже ближе к верхней, поскольку с 1 января ОПЕК+ будет еще больше сокращать добычу нефти, чтобы снизить профицит на рынке. Цены как минимум не будут опускаться ниже $70 за баррель, то есть ниже цены, оптимальной для российского бюджета. Россия пока проигрывает в доле мирового рынка нефти США, но Саудовская Аравия тоже проигрывает, зато весь ОПЕК+ выигрывает от поддержания цен на высоком уровне», — сказал Лобода.

При этом избавиться от чрезмерной зависимости от нефтяных доходов российские власти давно хотели, и сейчас для этого прекрасный шанс, считает он.

«Российский ВВП растет за счет роста обрабатывающей промышленности, и это для экономики страны большое продвижение вперед, так как обрабатывающая промышленность давно нуждалась в инвестициях, которые раньше приоритетно направлялись в добычу сырья», — заключил Лобода.

Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, сократили добычу нефти в ноябре 2023 года на 140 тыс. баррелей в сутки, до 22,751 млн б/с, в основном за счет сокращения добычи Анголой и Ираком, следует из декабрьского отчета ОПЕК. Добыча нефти в России в октябре сохранилась на уровне сентября, составив 9,5 млн баррелей в день.

Накануне стоимость барреля Brent впервые с 28 июня упала ниже $73 за баррель.

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