Херсонская область готова принимать до двух млн туристов

Интеграция Херсонской области в состав Российской Федерации предоставляет перспективы для расширения туристической индустрии в данном регионе. Об этом на Дне региона на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает Херсонское агентство новостей.

«Область может принимать два миллиона туристов», — сказал он.

Члены делегации из региона подчеркнули, что в настоящее время Херсонская область располагает значительным экономическим потенциалом.

На Международной выставке-форуме «Россия» 13 декабря проходит День Херсонской области, в рамках которого ожидаются выступления представителей региональных министерств и ведомств, деловые встречи, сессии, презентации и лекции.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил в своем вступительном обращении, что регион переживает новый этап развития, и производимая в области продукция успешно зарекомендовала себя по всей стране.

Ранее сообщалось, что Херсонская область получит около 100 млрд рублей на соцразвитие.