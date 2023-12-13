Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Херсонская область готова принимать до двух млн туристов

Сальдо заявил о готовности Херсонской области принимать до двух млн туристов

close
100%
РИА «Новости»

Интеграция Херсонской области в состав Российской Федерации предоставляет перспективы для расширения туристической индустрии в данном регионе. Об этом на Дне региона на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает Херсонское агентство новостей.

«Область может принимать два миллиона туристов», — сказал он.

Члены делегации из региона подчеркнули, что в настоящее время Херсонская область располагает значительным экономическим потенциалом.

На Международной выставке-форуме «Россия» 13 декабря проходит День Херсонской области, в рамках которого ожидаются выступления представителей региональных министерств и ведомств, деловые встречи, сессии, презентации и лекции.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил в своем вступительном обращении, что регион переживает новый этап развития, и производимая в области продукция успешно зарекомендовала себя по всей стране.

Ранее сообщалось, что Херсонская область получит около 100 млрд рублей на соцразвитие.

Все новости на тему:
Цивилизация
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами