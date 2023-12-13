Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Производство дизельного топлива в России в ноябре восстановилось хуже ожиданий

Kpler: производство дизтоплива в России в ноябре 2023 года выросло хуже ожиданий

close
100%
Shutterstock

После снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива, который действовал в конце сентября и начале октября 2023 года, ожидалось восстановление его производства в ноябре. Но, по оценкам старшего аналитика Kpler по рынкам нефти Виктора Катоны, результаты по итогам прошлого месяца оказались ниже прогнозируемых. Об этом пишет РБК.

Летом производство дизеля в России достигало 1,85-1,9 млн баррелей в сутки, однако в ноябре объемы оказались на уровне 1,8 млн баррелей в день. В октябре производство снизилось до 1,65 млн баррелей по причине перевода многих нефтеперерабатывающих заводов на производство мазута.

Аналитики компании допустили, что в декабре объем производства может вернуться к летним показателям, и доля дизельного топлива составит 33% от общего выпуска нефтепродуктов в России. Этому, в том числе, будет способствовать падение производства авиационного топлива. В ноябре оно сократилось до 195 тыс. баррелей в день, что оказалось слабее даже результата ноября 2020 года.

Цены на российские бензин и дизель на бирже резко росли в 2023 году на фоне образовавшегося дисбаланса спроса и предложения. Чтобы стабилизировать цены, правительство приняло ограничения на экспорт топлива за рубеж, повысило экспортную пошлину, сократило демпферный механизм. Часть мер впоследствии была отменена.

В ближайшей перспективе цены на бензин и дизельное топливо в России будут расти в пределах темпов инфляции, и прибавят 20-25 копеек за литр в январе 2024 года, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Ранее правительство РФ рекомендовало увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами