Производство дизельного топлива в России в ноябре восстановилось хуже ожиданий

После снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива, который действовал в конце сентября и начале октября 2023 года, ожидалось восстановление его производства в ноябре. Но, по оценкам старшего аналитика Kpler по рынкам нефти Виктора Катоны, результаты по итогам прошлого месяца оказались ниже прогнозируемых. Об этом пишет РБК.

Летом производство дизеля в России достигало 1,85-1,9 млн баррелей в сутки, однако в ноябре объемы оказались на уровне 1,8 млн баррелей в день. В октябре производство снизилось до 1,65 млн баррелей по причине перевода многих нефтеперерабатывающих заводов на производство мазута.

Аналитики компании допустили, что в декабре объем производства может вернуться к летним показателям, и доля дизельного топлива составит 33% от общего выпуска нефтепродуктов в России. Этому, в том числе, будет способствовать падение производства авиационного топлива. В ноябре оно сократилось до 195 тыс. баррелей в день, что оказалось слабее даже результата ноября 2020 года.

Цены на российские бензин и дизель на бирже резко росли в 2023 году на фоне образовавшегося дисбаланса спроса и предложения. Чтобы стабилизировать цены, правительство приняло ограничения на экспорт топлива за рубеж, повысило экспортную пошлину, сократило демпферный механизм. Часть мер впоследствии была отменена.

В ближайшей перспективе цены на бензин и дизельное топливо в России будут расти в пределах темпов инфляции, и прибавят 20-25 копеек за литр в январе 2024 года, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Ранее правительство РФ рекомендовало увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже.