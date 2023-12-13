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Власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты

Министр Капуто: Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты к доллару

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Carl Recine/Reuters

Новый глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто представил первые реформы, которые должны спасти экономику страны. Одна из них — девальвация национальной валюты по отношению к американскому доллару, сообщает ТАСС.

«Официальный обменный курс будет составлять 800 песо, чтобы у производственных секторов были соответствующие стимулы для увеличения своего производства», — заявил Капуто в своем обращении по поводу будущих реформ.

Согласно данным Банка аргентинской нации, сейчас доллар продают по цене 400,5 песо, а покупают по 365,5 за единицу валюты.

За 2023 год инфляция в Аргентина выросла более чем в два раза, а за чертой бедности, как сообщал Bloomberg, живут порядка 40% жителей страны. Недавно вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей пообещал разрешить экономический кризис посредством «шоковых» реформ.

В своем обращении к нации Милей заявил, что государству придется сильно сократить расходы, а экономическая ситуация в ближайшее время ухудшится, но потом аргентинцы «увидят плоды наших усилий».

Ранее в Аргентине допустили отказ от вступления страны в БРИКС.

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