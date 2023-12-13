Валютные сбережения россиян в октябре выросли

Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая 2023 года. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на данные Центробанка.

Общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до $216,7 млрд долларов с $215,1 млрд месяцем ранее. Основную долю сбережений составляет наличная валюта.

По данным ЦБ, также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По итогам октября на валютных счетах у россиян было $76,4 млрд, что больше суммы в сентябре на 1,7%.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил повышенный интерес россиян к иностранной валюте прошедшей осенью. Это связано с привычкой граждан России покупать доллары и евро в ситуациях колебания рынка.

Известно также, что за девять месяцев 2023 года россияне попытались незаконно вывезти из страны валюту на сумму 876 млн рублей.

Ранее экономист рассказал, как выбрать иностранную валюту для сбережений.