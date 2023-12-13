Индийский миллиардер купил самый дорогой особняк в Лондоне

Миллиардер из Индии Адар Пунавалла приобрел самый дорогой особняк в Лондоне, сообщает британская газета Financial Times.

Стоимость купленного особняка «Аберконуэй Хаус», расположенного в районе Мейфэр недалеко от Гайд-парка, составляет около 138 млн фунтов стерлингов (15,8 млрд рублей). Здание общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров было построено в 20-х годах прошлого века.

Называемый «вакцинным принцем» Пунавалла в 2011 году возглавил крупнейший в мире производитель вакцин — Институт сыворотки крови Индии. Сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca были изготовлены именно там. Два года назад Пунавалла выделил 50 млн фунтов стерлингов на строительство Оксфордским университетом исследовательского корпуса своей компании.

Ранее сообщалось, что попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд по делу о запрете оплаты услуг по содержанию своего лондонского особняка. Предприниматель подавал иск после того, как ему отказали в разрешении каждый месяц тратить из замороженных средств 30 тыс. фунтов стерлингов на обслуживание здания.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.