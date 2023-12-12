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В кабмине заявили о росте товарооборота с дружественными странами

Мишустин: доля дружественных стран в товарообороте РФ вырастет до 90%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В ближайшие годы доля дружественных стран в товарообороте РФ может стать подавляющей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности».

При этом, по словам премьера, доля национальных валют во внешнеторговых операциях России уже в этом году может увеличиться до 65%, а с опорными странами до 70%. Предполагается, что к 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах со всеми зарубежными государствами должна составить 80% и более.

10 декабря директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что в России выстроена эффективная рыночная экономика.

7 декабря Мишустин рассказал об эффекте от ограничения вывоза топлива.

Ранее правительство РФ запретило экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

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