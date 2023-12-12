Стали известны подробности завещания Жириновского

Бывший депутат Госдумы из рядов ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Василий Власов заявил, что 70% своих средств Владимир Жириновский завещал своей партии. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам депутата, еще 10% отошли Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР, а остальные 20% получат дети политика.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию.

До этого в России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского.

На почтовой марке изображены портрет Жириновского и орден «За заслуги перед Отечеством».Также были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов.