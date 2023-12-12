Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности завещания Жириновского

Экс-депутат Власов: 70% своих средств Жириновский завещал ЛДПР

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бывший депутат Госдумы из рядов ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Василий Власов заявил, что 70% своих средств Владимир Жириновский завещал своей партии. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам депутата, еще 10% отошли Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР, а остальные 20% получат дети политика.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию.

До этого в России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского.

На почтовой марке изображены портрет Жириновского и орден «За заслуги перед Отечеством».Также были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами