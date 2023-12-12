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«Связной» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на заседании суда временный управляющий компании Антон Сычев был освобожден от своих обязанностей, на его место утвердили Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих «Авангард». Ангелевски же сообщил, что восстановление платежеспособности ООО «Сеть Связной» невозможно, при этом у компании достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства.

Суд утвердил Ангелевски конкурсным управляющим, его отчет назначили на июнь. Суд запретил проводить собрание кредиторов до рассмотрения требований Альфа-банка в размере около 9 миллиардов рублей и требований других кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 27 июня начал банкротство «Связного». В начале марта судебная инстанция зарегистрировала заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, который потребовал признать банкротом ретейлер.

«Связной» — это технологический ретейлер, в России насчитывалось более 2,6 тысячи его магазинов в 1100 городах.

Ранее сообщалось, что последние магазины сети «Связной» закрылись в Москве и Петербурге.

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