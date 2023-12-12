В России зафиксировали падение спроса на вторичном рынке жилья

Спрос на вторичном рынке жилья в России в ноябре 2023 года снизился на 12% по сравнению с октябрем. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость» в своем ежемесячном отчете, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Падение спроса отмечено в 32 из 33 проанализированных компанией городов. Исключение составил лишь Симферополь, где спрос вырос на 17%.

В Москве количество заявок на покупку квартир на вторичном рынке сократилось на 18% к октябрю, в Петербурге — на 11%, в Екатеринбурге — на 12%, в Краснодаре — на 8%.

Объем предложения вторичного жилья за ноябрь уменьшился в 20 городах. «Квадратов» стало меньше в Туле, Воронеже, Ульяновске, Ставрополе, Казани и Брянске.

Что касается цен, то стоимость квадратного метра выросла сразу в 27 городах. Лишь в Новосибирске, Ижевске и Краснодаре отмечено снижение цен на 2%.

По словам эксперта «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, на спрос оказывает влияние рост ставок по ипотеке. Вместе с тем в 20 городах срок экспозиции объявлений сократился.

«Можно предположить, что продавцы готовы предлагать скидки, чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков», — отметил Хахулин.

В среднем по России время продажи квартиры на вторичке составило 158 дней. Это на 1% меньше октябрьского показателя.

В начале декабря стало известно, что цены на вторичное жилье в России достигли исторического максимума.

Ранее Минфин анонсировал изменения для льготной ипотеки