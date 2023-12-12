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Стало известно, сколько россиян не получат новогоднюю премию

Почти половина опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году

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Shutterstock

Почти половина — 45% — россиян не получат новогоднюю премию в этом году. Таковы результаты опроса рекрутингового сервиса hh.ru, его результаты есть у «Газеты.Ru». По сравнению с 2020 годом их доля снизилась на 5 процентных пунктов.

14% опрошенных сообщили, что их компания собирается выплатить сотрудникам новогодние премии в полном объеме. 12% респондентов рассчитывают на частичные выплаты. Еще 4% отметили, что обычно работодатель выплачивает персоналу новогодние премии, но в этом году их не будет. Остальные затруднились ответить.

По сравнению с 2020 году выросли доли тех, кто получает премии перед праздниками. Три года назад премии в полном объеме получили 9% опрошенных россиян, а частичные выплаты — 6%. Столько же сообщили, что традиционно премии выплачивались, но в 2020 году — нет. Остальные затруднились ответить.

В то же время на выплату «13-й зарплаты» рассчитывают только 11% трудоустроенных россиян, а 4% сообщили, что в этом году такую доплату отменили, хотя обычно она была. Еще 86% рассказали, что у них на работе никогда не бывает «13-й зарплаты».

Опрос был проведен с 29 ноября по 7 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1564 трудоустроенных россиянина.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год от коллег.

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