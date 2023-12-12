Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

По данным на 11:26 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,91% — до 2998,52 пункта. К 11:41 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3003,84 пункта (-0,74%), индекс РТС опускался на 0,12% — до 1046,73 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3020,61 пункта (-0,18%), долларовый индекс РТС рос до 1052,79 пункта (+0,46%).

Незадолго до этого в группе Мосбиржи сообщили о готовности участников рынка к риску санкций. Площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации, сообщили на бирже.

По последним данным торгов, курс доллара в ходе торгов упал до 90,69 рубля.

Рубль по итогам торгов понедельника вырос не только к доллару, но и к юаню и евро. Курс доллара упал на 18 копеек, до 12,61 рубля. Европейская валюта снизилась до 97,7 рубля.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа возобновила торги по акциям СПБ Биржи.