МВФ спрогнозировал срок «сворачивания» конфликта на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария для «сворачивания» военного конфликта на Украине: базовый, негативный и позитивный. Об этом говорится в документе на сайте фонда.

В негативный сценарий в отношении украинской экономики закладывается продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года. В таком случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

Базовый сценарий предполагает окончание боевых действий к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%.

В позитивном сценарии не назван срок окончания военных действий, достичь его можно лишь при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности. При таких обстоятельствах, рост ВВП в 2025 году может составить 10%.

МВФ уже оценивал потребности внешней помощи Украины в 2024 году. Специалисты называли сумму в $42 млрд.

В фонде также отмечали, что эскалация на Украине и санкции против РФ угрожают экономике Европы.

Ранее в МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ.