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Расширен перечень детских товаров, облагаемых пониженным НДС

Кабмин расширил перечень товаров для детей, облагаемых НДС по сниженной ставке

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fotototo/Global Look Press

Правительство России расширило перечень товаров для детей, облагаемых НДС по сниженной ставке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российского Кабмина.

«Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей», — сообщили в Кабмине.

Среди расширенного перечня теперь указаны велосипеды, детские сиденья и стульчики для кормления, автокресла и бустеры, а также бутылочки для кормления, соски и ванночки для купания.

До этого стало известно, что россияне не планируют экономить на детских новогодних подарках.

Сладкий набор оказался лидером в списке новогодних подарков — именно его планируют вручить своим детям 52% россиян. На втором месте (48%) — различные игрушки, в частности, конструкторы, куклы, машинки и так далее.

Ранее врач объяснила, чем опасны сладкие новогодние наборы для детей.

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