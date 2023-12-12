В России подешевела красная икра

В РФ цена за один килограмм красной икры в ноябре впервые с конца 2022 года упала ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РИА Новости.

Согласно информации агентства, в ноябре стоимость икры лососевых продолжила падать, потеряв в цене за месяц 1,4%. Позднее она стала стоить 5 974 рубля, что стало минимальным ценником с декабря прошлого года, когда продукт можно было приобрести за 5 940 рублей.

До этого в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» по запросу «Газеты.Ru» предоставили статистику, согласно которой в ноябре этого года число покупок россиянами красной икры увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Мандарины покупали на 16% чаще, а шампанское -— на 13%.

Красную икру часто подделывают, продавая под ее видом имитацию. Однако эксперты перечислили способы отличить настоящую икру от подделки. Помимо внешнего вида и характеристик ее упаковки, в домашних условиях можно проделать опыты, которые помогут определить правду.

Ранее в Госдуме призвали полицию не задерживать россиян за фото с икрой на Красной площади.