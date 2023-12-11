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Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Правительство РФ запретило экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

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pexels.com

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — уточнили в документе.

В правительстве пояснили, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. В кабмине отметили, что данная мера позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

Под запрет не попадает зерно для оказания международной гуманитарной помощи, на вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны-участницы ЕАЭС — твердую пшеницу разрешили экспортировать в пределах установленных квот и при наличии разрешений Минсельхоза.

В конце ноября цены на российскую пшеницу выросли на фоне ажиотажного спроса. По данным центра «Русагротранс», подорожание происходит на фоне растущего спроса со стороны импортеров и сокращения объемов поставок из-за непогоды в портах.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.

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