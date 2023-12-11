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В ООН отметили падение мировой торговли в 2023 году

В ООН зафиксировали падение объемов мировой торговли на 5% в 2023 году

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Мировая торговля товарами и услугами сократилась в 2023 году примерно на 1,5 трлн долларов (5%) по сравнению с прошлым годом, составив около 30,7 трлн долларов. Такие данные приводятся в опубликованном отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Эксперты ЮНКТАД отмечают, что на снижение мирового товарооборота влияет обострение геополитической напряженности в мире, в частности между Китаем и США. Из-за этого объем торговли в Восточной Азии остается ниже средних показателей.

По прогнозам организации, торговля товарами в мире в 2023 году сократится примерно на 2 трлн долларов. В то же время ожидается увеличение объемов торговли услугами на 500 млрд долларов. Экспорт развивающихся стран демонстрирует низкие показатели. Также резко уменьшился товарооборот между развивающимися экономиками (Юг-Юг).

В ООН полагают, что перспективы развития мировой торговли на 2024 год остаются неясными, но в целом эксперты настроены пессимистично. Ожидается дальнейшее замедление темпов роста товарооборота на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

В начале октября страны G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку.

Ранее ООН повысило прогноз по росту ВВП России.

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