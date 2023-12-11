Аналитик прогнозирует рост ставки ЦБ

Банк России на ближайшем заседании, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16%, а возможно, и до 17%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, решение будет обусловлено сохраняющимися высокими показателями инфляции и инфляционных ожиданий.

«Несмотря на замедление темпов роста инфляции, ее уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», — пояснил Рясков.

Он отметил, что активный рост корпоративного кредитования и ипотеки также могут стать аргументами регулятора в пользу повышения ставки. По мнению эксперта, она может быть поднята и в феврале 2024 года, а снижение возможно только во второй половине следующего года.

До этого стало известно, что российский рынок ожидает роста ключевой ставки до 16%. За это высказались 11 из 16 опрошенных представителей рынка, которые ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Центробанка 15 декабря.

Ранее в Сбербанке назвали ожидаемую ключевую ставку Центробанка по итогам 2025 года.