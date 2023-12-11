Эксперт спрогнозировал курс рубля на предстоящую неделю

Существенного падения курса рубля с 11 по 15 декабря не ожидается. Об этом в интервью РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, в качестве поддержки российской денежной единицы могут выступить продажи валютной выручки экспортерами на фоне роста ее доли.

«Планомерному укреплению позиций российского рубля могут способствовать и ожидаемое повышение ключевой ставки, и словесные интервенции регулятора», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что различные рыночные факторы, а также геополитика способны в ближайшие дни вызвать повышенную волатильность национальной валюты.

По прогнозам эксперта, на этой неделе следует ожидать доллар по 89,5 – 91,5 руб., евро – 97,5-99,5 руб.

Как отмечал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в следующем году стабилизация курса российской валюты продолжится. По его словам, в 2023-м размах колебаний курса доллара сократился по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое — с 69 до 34 руб., и в 2024 году такая тенденция продолжится.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев рассказал «Газете.Ru», что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93-95 руб., евро — 102-105 руб.

Ранее эксперт рассказал о динамике цен на нефть Urals в 2024 году.