Новые регионы предложили освободить от выплат украинских кредитов

В Госдуме предложили освободить жителей новых регионов РФ от выплат кредитов, полученных на Украине. Соответствующий законопроект размещен на сайте думы.

«Законопроектом устанавливается, что не подлежат принудительному исполнению обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины», — говорится в документе.

Также депутаты предложили установить запрет на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий новых регионов по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года, на срок до 1 января 2026 года. Исключение будет сделано для выплат по потере кормильца, выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также некоторых других аналогичных категорий выплат.

Подчеркивается, что реализация данной меры не потребует дополнительных расходов из бюджета РФ.

До этого участникам СВО одобрили продление кредитных каникул о конца 2024 года.

Ранее в России предложили погашать часть долгов граждан за счет прибыли банков.