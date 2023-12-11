Аналитики повысили прогнозные цены по акциям Сбера

В 2023 году Сбер может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию, отметили аналитики «Газпромбанк инвестиции».

«Сбер продолжает удивлять инвесторов, поэтому не стоит отказываться и от более высоких прогнозов», — говорится в сообщении.

Также аналитики отметили, что акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в портфеле «Газпромбанк инвестиции» для долгосрочного инвестора.

«Сбербанк в ходе недавнего Дня инвестора презентовал новую стратегию на период до 2026 года, которая предполагает построение человекоцентричной модели бизнеса, углубляющей отношения с клиентами и основанной на развитии искусственного интеллекта. Представленную стратегию, даже несколько превосходящую наши ожидания, считаем весьма амбициозной. По-прежнему считаем акции Сбербанка привлекательными», — отметила старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Ольга Найденова.

Также Сбербанк на Дне инвестора озвучил прогнозы по основным финансовым показателям на ближайшую трехлетку и основные положения дивидендной политики.

«За счет ежегодного прироста прибыли (порядка 9% в год, по нашим оценкам) банк сможет ежегодно наращивать дивидендные выплаты и обеспечить дивидендную доходность выше 12,9% в год. При этом, на наш взгляд, высокий уровень достаточности капитала позволит банку в случае снижения прибыли не уменьшать размер дивиденда на акцию, распределив среди акционеров более 50% прибыли», — отметили аналитики Альфа-Банка.

Кроме того, после объявления новой стратегии Сбера Альфа-Банк повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 365 рублей за штуку.