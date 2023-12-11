Власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки

Власти Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки на еженедельных ярмарках, проводимых в регионе по субботам. Об этом сообщила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина в Telegram-канале.

По ее словам, закупка продовольствия на ярмарках позволяет поставщикам значительно снизить цены, в том числе на куриные яйца. В последнее время белгородцы активнее стали скупать яйца. В связи с этим, чтобы продукт достался всем желающим, властями было принято решение продавать по два десятка яиц в одни руки.

При этом Щедрина отметила, что такая мера оказалась не очень эффективной, так как предприимчивые граждане стали приходить на ярмарки целыми семьями, чтобы приобрести максимальное количество яиц. Это привело к огромным очередям.

Щедрина подчеркнула, что производители в Белгородской области обеспечивают потребность местного населения в куриных яйцах примерно на 200%, и ситуация с их поставками остается стабильной.

На прошлой неделе в Россельхознадзоре заявили, что служба разрешила поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.