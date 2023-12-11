Минпромторг предложил распространить правила для «недружественных» компаний на сделки с ИС

Минпромторг предложил распространить особый порядок одобрения сделок с активами иностранных компаний из «недружественных» стран на отчуждение или залог их интеллектуальной собственности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С марта 2022 года такое одобрение требуется при продаже долей, акций или недвижимости. Теперь речь идет о передаче прав на бренды, технологии, патенты, программы.

По данным экспертов, многие локальные российские бренды по-прежнему контролируются зарубежными компаниями. Это несет риски их передачи в соседние страны, как в случае с Carlsberg Group.

Усиление контроля нужно для локализации производств, в том числе фармацевтических, считает юрист Алексей Сапожников. При этом иностранцы смогут «добиваться более выгодных условий сделки из-за риска передачи прав в соседние страны», отмечает эксперт.

По мнению Алексея Федоряки из «Редль и партнеры», нововведение затронет в первую очередь те компании, которые хотели сохранить права на ИС при уходе с российского рынка. Им придется продавать активы по цене, выгодной для российской стороны.

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