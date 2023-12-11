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Яндекс Еда представила собственный ресторанный гид

Для россиян составили путеводитель по столичным ресторанам

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Пресс-служба Яндекс Еды

Яндекс Еда представила первый технологичный путеводитель по ресторанам – «Ultima Guide Яндекс Еда», сообщает пресс-служба компании. В настоящий момент в гид отобрали только московские рестораны, но в будущем в него войдут и региональные.

Как уточнили в компании, при создании путеводителя использовалась нейросеть, которая систематизировала информацию о ресторанах Москвы и создала лонг-лист для голосования. При его составлении нейросеть проанализировала свыше 30 тысяч заведений, отобрав более чем 300 ресторанов. Она систематизировала информацию о типах заведений, количестве посещений, отзывах в Яндекс Картах и прочее.

После этого клиенты и эксперты индустрии отметили преимущества каждого заведения. Около 70 экспертов ресторанной индустрии голосовали на специальном сайте, а несколько десятков тысяч пользователей, которые наиболее часто взаимодействовали с ресторанами из лонг-листа, прошли опрос в приложениях Яндекса.

Отмечается, что подсчет результатов производился с помощью специально разработанной модели оценки Яндекса, подготовленной при методологической и аналитической поддержке консалтинговой компании «Яков и Партнеры» с участием председателя жюри The World's 50 Best Restaurants в регионе Россия, Восточная Европа и Средняя Азия Екатерины Пугачевой.

В путеводитель вошли 50 ресторанов Москвы, которые получили наиболее высокие оценки. В нем можно найти как небольшие заведения, которые заслуживают внимания более широкой аудитории, так и широко известные рестораны.

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