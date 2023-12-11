Оптовые цены на бензин в России упали до годовых минимумов

Оптовые цены на бензин в России за последний месяц упали на 14-15%, вернувшись к уровню начала года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это связано с сезонным снижением спроса, высокими объемами производства и последствиями осеннего топливного эмбарго. Кроме того, почти все НПЗ вышли из сезонных ремонтов, что отразилось на стоимости топлива.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость Аи-92 опустилась до 41,6 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — до 46,3 тыс. рублей. Это минимальные значения с февраля 2023 года.

В то же время дорожает зимнее дизельное топливо — до 69,2 тыс. рублей за тонну. Это на 36,6% больше, чем в феврале. Причина — спрос со стороны крупных промышленных компаний.

По словам экспертов, цены стабилизируются до весны. Однако управляющий партнер «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко не исключает их рост после президентских выборов, как это было в 2018 году. Тогда за полтора месяца бензин вырос на 5 рублей за литр.

В начале декабря цена дизтоплива на российских АЗС замедлила темпы роста.

Ранее Германия не смогла сэкономить на сокращении импорта газа.