Эксперты сравнили санкционные ситуации в России и Иране

Эксперты Российской академии наук (РАН) сравнили санкционные ситуации в России и Иране. По их словам, по сравнению с исламским государством, в РФ остается намного более сильной и более рыночной экономикой. Об этом сообщает РБК.

Если в Иране введение коллективных санкций в 2011 году мгновенно подорвало нефтяную отрасль, бюджет и экономику, то Россия в такой же ситуации 2022 года смогла отложить развертывание санкционного кризиса, получить огромную прибыль в валютах. Однако в 2023 году экономика РФ столкнулась с некоторыми отрицательными последствиями, которые испытывал и подсанкционный Иран. Речь идет о сжатии нефтегазовых доходов бюджета и ослаблении макрофинансовой стабильности, говорится в статье.

Экономисты Института экономики РАН выделяют ряд главных проблем «экономики сопротивления» санкциям, а именно: невозможность отстраниться от «сырьевой специализации», зависимость от «альтернативных», девальвация валюты и инфляция.

По словам авторов, пример Ирана продемонстрировал, что санкционный кризис имеет двухфазную структуру: конкретные эффекты в виде внезапных шоков и долгосрочные накопительные эффекты, которые усиливают структурные деформации и поражают производственную базу.

Даже при облегченном преодолении шоков и ускоренном выходе из первоначальной рецессии, как это получилось сделать у России, экономика продолжает находиться в изоляции от глобальных рынков, испытывая стресс от роста затрат, накопления деформаций и падения производительности, поделились ученые из РАН.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.