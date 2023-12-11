Россиянам рассказали когда банк списывает деньги со счета без согласия клиента

Банк имеет право списать деньги со счета клиента без его согласия в двух случаях: по решению суда или в соответствии с условиями договора. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников агентству «Прайм».

Списание по решению суда осуществляется при наличии исполнительного листа. Клиент может обратиться в банк самостоятельно, если в его пользу вынесено решение о взыскании. Юрист подчеркнул, что банк не имеет права отказать в списании при наличии исполнительного листа.

Также можно обратиться в банк с судебным приказом о взыскании, в этом случае исполнительный лист не требуется. Гусятников отметил, что таким образом обычно взыскивают штрафы, задолженности по кредитам, алименты и коммунальные платежи.

Однако, начиная с февраля 2022 года, банк обязан оставлять на счету клиента неприкосновенный запас — прожиточный минимум. Клиент должен направить заявление в свой банк о сохранении прожиточного минимума, тогда банк обязан оставить эти средства на счету. Деньги, полученные в виде возмещения вреда здоровью, социальных пособий и алиментов, также не могут быть списаны, предупреждает эксперт.

Во втором случае, безакцептное списание может быть предусмотрено условиями договора. Банк может списывать определенные суммы со счета клиента без его согласия, например, платежи по кредиту или плату за обслуживание.

Юрист объяснил, что пункт о безакцептном списании может быть частью договора, поэтому перед подписанием необходимо тщательно изучить всю информацию. В случае отсутствия такого пункта, банк может отказаться предоставлять определенные услуги.

Также другой специалист назвал мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги.

Ранее ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные.