Саудовская Аравия может получить контроль над лондонским аэропортом Хитроу

Саудовская Аравия может получить контроль над Хитроу, крупнейшим аэропортом Великобритании, так как другие инвесторы рассматривают возможность продажи своих долей. Об этом пишет The Guardian.

Публичный инвестиционный фонд (PIF) богатого нефтью государства объединился с частным инвестором Ardian, чтобы объявить о покупке 25% доли в аэропорту. Акции покупают у компании Ferrovial, испанского инфраструктурного гиганта, который был основным владельцем Хитроу в течение 17 лет.

По данным Sunday Times, по крайней мере еще один акционер близок к продаже своей доли, а другие инвестиционные фонды могут последовать его примеру.

В соответствии с условиями акционерного соглашения аэропорта, другие инвесторы, включая международные пенсионные фонды с общими активами, доля которых почти 35%, имеют также право продать свои активы.

Один из таких неназванных инвесторов прокомментировал Sunday Times цену, которую предлагает Саудовская Аравия: «По такой цене мы продадим».

Представители саудовского PIF и Ardian отказались от комментариев прессе, как и руководство аэропорта. Как сообщается, саудовский PIF и Ardian будут держать свои доли отдельно, но саудиты являются партнерами и в инфраструктурных фондах Ardian.

Катарский инвестиционный фонд владеет 20% акций аэропорта и, как предполагается, неохотно будет продавать свои акции саудитам. Еще пять акционеров владеют от 10 до 12,6%, включая суверенные фонды Китая и Сингапура, которые также считаются маловероятными продавцами.

Остальные три инвестора — пенсионные фонды Канады, Австралии и Великобритании: Caisse de dépôt et placement du Quebec, Australian Retirement Trust, China Investment Corporation и Universities Superannuation Scheme Великобритании.

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