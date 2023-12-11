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Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 25%

«Известия» сообщили о росте на 25% аренды жилья в крупных российских городах

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В крупных городах России за последний год цены на арендное жилье увеличились в среднем на четверть и будут продолжать расти. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам экспертов, в части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однокомнатных квартир превысил 25%. Такая же ситуация сложилась и со стоимостью съема двухкомнатных квартир.

Значительнее всего стоимость аренды однокомнатных квартир по сравнению с прошлым годом выросла в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%), Ростове-на-Дону (+17,6%). В Москве цены поднялись на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.

Причинами роста цен, по мнению аналитиков, являются многие факторы. В частности, сдача квартир является едва ли не единственным доходом для многих арендодателей, поэтому они вынуждены поднимать ставки. Также спрос на арендное жилье растет из-за снижения доступности ипотеки.

Эксперты считают, что в январе 2024 года рост цен несколько замедлится, однако в феврале-марте следует ожидать дальнейшего повышения ставок.

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