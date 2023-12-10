Россия планирует удвоить мощности возобновляемых источников энергии

Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что Россия к 2030 году увеличит мощности возобновляемых источников энергии с 6 ГВт до 12 ГВт. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что доля зеленой энергетики в России к этому году увеличится до 39,7% по сравнению с 37,8% в 2023 году. Торосов подчеркнул, что половину прироста обеспечит удвоение производства из возобновляемых источников энергии. Он пояснил, что гарантированный возврат инвестиций от государства составляет 175 млрд рублей.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает нужным увеличить в три раза глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году. Об этом он сказал на 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Шольц подчеркнул, что важно «удвоить энергоэффективность к 2030 году». По его словам, расширение использования возобновляемых источников в ФРГ уже ускорилось.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.