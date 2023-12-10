Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия планирует удвоить мощности возобновляемых источников энергии

Россия к 2030 году планирует удвоить мощности ВИЭ-генерации до 12 ГВт

close
100%
Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что Россия к 2030 году увеличит мощности возобновляемых источников энергии с 6 ГВт до 12 ГВт. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что доля зеленой энергетики в России к этому году увеличится до 39,7% по сравнению с 37,8% в 2023 году. Торосов подчеркнул, что половину прироста обеспечит удвоение производства из возобновляемых источников энергии. Он пояснил, что гарантированный возврат инвестиций от государства составляет 175 млрд рублей.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает нужным увеличить в три раза глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году. Об этом он сказал на 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Шольц подчеркнул, что важно «удвоить энергоэффективность к 2030 году». По его словам, расширение использования возобновляемых источников в ФРГ уже ускорилось.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами