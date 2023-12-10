Стали известны мобильные сервисы, которые незаметно списывают деньги

Приложения, которые предлагают функционал за доплату отнесли к отдельному классу угроз. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

По словам эксперта, считать платные подписки «зловредами» нельзя, так как они не воруют данные абонентов и не подслушивают разговоры.

«<…> Обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — пояснил Гулевич.

Он обратил внимание, что в приложениях оплата за полный функционал завышена, так как они предлагают «простейшие действия». Пользователей заманивают несколькими «бесплатными днями», после которых начинаются регулярные списания денег с карты, прекратить которые не помогает даже удаление программы.

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